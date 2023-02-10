***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 20:37
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.02.2023 tarihli kararı uyarınca
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaçlara gereksinim doğduğu sürece res'en ya da talep üzerine, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmasına, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının bu yapılmakta olan bağış ve yardımları içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda Nurol GYO olarak topluluğumuzdaki desteklerin yanı sıra üyesi olduğumuz dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde düzenlenen kampanyalar aracılığı ile acil barınma ihtiyacına yönelik çadır ve konteyner teminini de sağlamaktayız.
Bu felaketin yaralarının sarılmasına bugün olduğu gibi yarın da tüm gücümüz ile destek olmaya kararlıyız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112849
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
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|Önceki Kapanış
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4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 19,0280
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|Önceki Kapanış
|: 19,0750
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18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1043
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|Önceki Kapanış
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|: 1.128,30
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|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
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1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8362
|% 0,03
|
|Euro
|20,0939
|20,1022
|% -0,60
|
|Sterlin
|22,6156
|22,7290
|% -0,55
|
|Frank
|20,2797
|20,4018
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0014
|5,0264
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|2,11
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.621
|7.688
|-7,00
|
|Yarım
|3.723
|3.762
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.881
|-2,00
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,35
|0,06
|