***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAna hissedarımız Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından pay satışına ilişkin olarak SPK'ya yapılmış başvuru hakkındaki açıklama ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882246BIST