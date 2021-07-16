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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.07.2021 14:43



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol GYO tarafından TRSNGYO72314 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 330.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Nurol GYO
Kurucu Nurol GYO
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,7966
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,36
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNGYO72314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) -

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 5,7966 14.491.500
2 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 5,7966 14.491.500
3 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 5,7966 14.491.500
4 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 5,7329 14.332.250
5 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 5,8603 14.650.750
6 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 5,7966 14.491.500
7 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 5,7966 14.491.500
8 14.07.2023 13.07.2023 14.07.2023 5,7966 14.491.500
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2023 13.07.2023 14.07.2023 5,7966 250.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951483


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Yarım 1.593 1.634 -4,28  
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