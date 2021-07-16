***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol GYO tarafından TRSNGYO72314 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 330.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Nurol GYOKurucu Nurol GYOPlanlanan Nominal Tutar 250.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.07.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,7966Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,36Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNGYO72314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) -Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 5,7966 14.491.5002 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 5,7966 14.491.5003 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 5,7966 14.491.5004 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 5,7329 14.332.2505 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 5,8603 14.650.7506 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 5,7966 14.491.5007 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 5,7966 14.491.5008 14.07.2023 13.07.2023 14.07.2023 5,7966 14.491.500Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2023 13.07.2023 14.07.2023 5,7966 250.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951483BIST