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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.03.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 205.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 295.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 194.596.000 90.000.000 46,24966 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 205.000.000 90.000.000,000 43,90243

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NUROL HOLDİNG A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2020

Ek Açıklamalar
Tahsisli sermaye artırımı başvurumuza ilişkin olarak SPK'nın 27/02/2020 tarih ve 2020/13 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan kararları uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak almış olduğu karar çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya 10.03.2020 tarihinde başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826427


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