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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2020 15:58
GÜNCEL HABERLER



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 205.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 295.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 194.596.000 90.000.000 46,24966 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 205.000.000 90.000.000,000 43,90243

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NUROL HOLDİNG A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.04.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 10.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
01/04/2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmuş olup, Esas Sözleşmesi'nin SPK tarafından onaylanan 7. maddesinin yeni şekli ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Md. 7 Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836923


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