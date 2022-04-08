***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2022 17:39
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 310.200.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 335.348.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 299.796.000 25.148.000 8,38837 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 310.200.000 25.148.000,000 8,10702
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nurol Holding A.Ş.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.03.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 18.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.03.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 08.04.2022
Ek Açıklamalar
30/03/2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmuştur. SPK tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08/04/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil 08/04/2022 tarih ve 10555 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018472
BIST