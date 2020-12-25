***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.12.2020 15:16
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14/12/2020 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulumuzun 15/12/2020 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894934
BIST
16:321.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.426
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1.438
En Düşük
1.425
16:327,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
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|Önceki Kapanış
|: 7,5800
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7,5937
En Düşük
7,5292
16:329,2228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,1826
16:32458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 457,59
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|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KARTN
|94,05
|31.990.744
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|19.464.639
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.264.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.222.465
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.283.406
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.988.801
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.635.361
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|110.707.679
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|97.553.257
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,85
|1.861.863.593
|% 0,64
|
|KOZAL
|98,55
|1.730.749.349
|% 7,82
|
|KOZAA
|16,51
|1.185.473.356
|% 4,76
|
|IPEKE
|14,05
|808.591.758
|% 2,03
|
|ECILC
|7,65
|699.936.219
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,52
|410.431.524
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,15
|369.945.290
|% 0,00
|
|TSKB
|1,83
|301.334.946
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,38
|588.871.388
|% 1,51
|
|SISE
|7,19
|693.687.451
|% 0,42
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2062
|9,2228
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4822
|8,5333
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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Seans Raporu
16:32
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16:43XU100
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16:40YAYLA
Yüzde 4.83 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 786, 708 adet işlem
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16:39BUCIM
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