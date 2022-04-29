***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırımından elde ettiği fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30/12/2021 tarihli kararı ile kabul edilerek 30/12/2021 tarihinde kamuya ilan edilen fon kullanım raporuna uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025938BIST