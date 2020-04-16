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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2020 17:46
GÜNCEL HABERLER



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 149957760 TRY 50,83
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 34217900 TRY 11,60
DİĞER 20824340 TRY 7,06
NUROL HOLDİNG A.Ş. 90000000 TRY 30,51

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 10404000 TRY 4 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 284596000 TRY 96 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838718


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PETUN 16,39 93.391.987 % 10,00  
EGCYO 0,33 152.483 % 10,00  
EKIZ 4,18 328.561 % 10,00  
LKMNH 6,16 30.862.181 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6190 8,6623 % -0,13  
Frank 7,1421 7,1851 % 0,07  
Riyal 1,8445 1,8537 % 0,62  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 383 383 1,61  
Cumhuriyet 2.457 2.519 14,70  
Tam 2.526 2.592 15,10  
Yarım 1.229 1.261 7,30  
Çeyrek 616 631 3,70  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 -0,00  
Seans Raporu
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