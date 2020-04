***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 149957760 TRY 50,83NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 34217900 TRY 11,60DİĞER 20824340 TRY 7,06NUROL HOLDİNG A.Ş. 90000000 TRY 30,51Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 10404000 TRY 4 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 284596000 TRY 96 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838718BIST