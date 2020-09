***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTUNCAY DURMUŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜR YARDIMCISI 02122868240 YATIRIMCI@NUROL.COM.TRNADİR GÜNEŞ YILDIZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 02122868240 YATIRIMCI@NUROL.COM.TRSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 149957760 TRY 50,83NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 33544087 TRY 11,37DİĞER 21498153 TRY 7,29NUROL HOLDİNG A.Ş. 90000000 TRY 30,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873110BIST