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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.09.2020 14:14
GÜNCEL HABERLER



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TUNCAY DURMUŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜR YARDIMCISI 02122868240 YATIRIMCI@NUROL.COM.TR
NADİR GÜNEŞ YILDIZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 02122868240 YATIRIMCI@NUROL.COM.TR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 149957760 TRY 50,83
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 33544087 TRY 11,37
DİĞER 21498153 TRY 7,29
NUROL HOLDİNG A.Ş. 90000000 TRY 30,51




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873110


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGATE 10,78 32.185.607 % 10,00  
ADEL 19,36 53.358.635 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.265.083 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.327.879 % 10,00  
RAYSG 10,25 21.490.628 % 9,98  
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Dolar 7,4443 7,4496 % 0,91  
Euro 8,8137 8,8227 % 0,79  
Sterlin 9,8517 9,9011 % 0,26  
Frank 8,1372 8,1862 % 0,80  
Riyal 1,9795 1,9894 % 0,88  
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15:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 -9,34  
Altın Gr. 463 463 1,64  
Cumhuriyet 3.068 3.115 0,00  
Tam 3.060 3.137 6,10  
Yarım 1.479 1.518 2,95  
Çeyrek 742 759 1,48  
Gümüş.Ons 27,03 27,06 -0,41  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,06  
B. Petrol 43,42 43,42 -1,01  
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