***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.09.2020 14:14
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TUNCAY DURMUŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜR YARDIMCISI 02122868240 YATIRIMCI@NUROL.COM.TR
NADİR GÜNEŞ YILDIZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 02122868240 YATIRIMCI@NUROL.COM.TR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 149957760 TRY 50,83
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 33544087 TRY 11,37
DİĞER 21498153 TRY 7,29
NUROL HOLDİNG A.Ş. 90000000 TRY 30,51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873110
BIST
15:491.077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:497,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0669
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:498,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:49462,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,62
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:49
|DGATE
|10,78
|32.185.607
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|53.358.635
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.327.879
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,25
|21.490.628
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.763.850
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|RALYH
|5,54
|9.104.552
|% -6,89
|
|GSRAY
|3,54
|1.085.548.729
|% 1,72
|
|ASELS
|16,96
|931.954.204
|% 2,17
|
|TSPOR
|5,58
|822.465.894
|% 0,90
|
|BJKAS
|3,42
|717.229.306
|% 0,29
|
|GARAN
|6,78
|556.479.215
|% -1,02
|
|GSRAY
|3,54
|1.085.548.729
|% 1,72
|
|BJKAS
|3,42
|717.229.306
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,73
|302.185.497
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,58
|822.465.894
|% 0,90
|
|IHLAS
|0,84
|95.483.006
|% -4,55
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4443
|7,4496
|% 0,91
|
|Euro
|8,8137
|8,8227
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8517
|9,9011
|% 0,26
|
|Frank
|8,1372
|8,1862
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9795
|1,9894
|% 0,88
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,34
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.115
|0,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|6,10
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,95
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-1,01
|
Seans Raporu
15:49
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-
15:59IHLAS
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 106, 446 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 1, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 8, 251.00 milyon TL de
-
15:57CUSAN
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 781, 667 adet işlem
-
15:56IHLAS
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 448, 364 adet işlem
-
15:55SAFKR
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 838, 013 adet işlem