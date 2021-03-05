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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.03.2021 11:09



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 145224760 TRY 46,82
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 27830000 TRY 8,97
DİĞER 31945240 TRY 10,3
NUROL HOLDİNG A.Ş. 105200000 TRY 33,91
Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 10404000 TRY 3 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 299796000 TRY 97 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915347


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BIST En Aktif Hisseler11:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EPLAS 45,22 3.292.740 % 9,97  
NIBAS 28,04 10.162.732 % 9,96  
IZTAR 23,42 6.721.501 % 9,95  
UFUK 27,48 207.117 % 9,92  
UMPAS 1,26 47.619 % 9,57  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 7,5140 7,5184 % 0,09  
Euro 8,9683 8,9764 % -0,44  
Sterlin 10,3909 10,4430 % -0,13  
Frank 8,0566 8,1052 % 0,06  
Riyal 2,0011 2,0111 % 0,20  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 -4,80  
Altın Gr. 410 411 0,19  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.744 2.813 33,71  
Yarım 1.325 1.360 15,40  
Çeyrek 665 680 7,70  
Gümüş.Ons 25,21 25,25 -0,12  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,03  
B. Petrol 67,65 67,65 0,91  
Seans Raporu 11:53
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