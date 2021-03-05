***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2021 11:09
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 145224760 TRY 46,82
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 27830000 TRY 8,97
DİĞER 31945240 TRY 10,3
NUROL HOLDİNG A.Ş. 105200000 TRY 33,91
Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 10404000 TRY 3 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 299796000 TRY 97 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915347
BIST
11:531.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
11:537,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
11:538,9764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
11:53409,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,75
|Açılış
|: 409,63
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler11:53
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.162.732
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.721.501
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|15.620.958
|% -10,00
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,12
|141.113.716
|% -8,25
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,96
|1.154.171.620
|% 1,19
|
|GARAN
|9,24
|565.740.158
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,30
|531.847.937
|% -0,82
|
|THYAO
|14,64
|474.665.401
|% -0,54
|
|INDES
|32,68
|444.234.970
|% 7,22
|
|PETKM
|5,96
|1.154.171.620
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,40
|244.264.876
|% -1,23
|
|ODAS
|3,94
|374.091.291
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,30
|531.847.937
|% -0,82
|
|TSKB
|1,72
|106.365.737
|% 0,00
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5140
|7,5184
|% 0,09
|
|Euro
|8,9683
|8,9764
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,3909
|10,4430
|% -0,13
|
|Frank
|8,0566
|8,1052
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0011
|2,0111
|% 0,20
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-4,80
|
|Altın Gr.
|410
|411
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.744
|2.813
|33,71
|
|Yarım
|1.325
|1.360
|15,40
|
|Çeyrek
|665
|680
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|0,91
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, PETKM, TKFEN
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 76 kaybederek (% -0.20 ) 1, 345
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, IZTAR, UMPAS, NIBAS
-
12:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, LINK
-
12:07
SNKRN, VAKFN, TSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında