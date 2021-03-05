***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 145224760 TRY 46,82NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 27830000 TRY 8,97DİĞER 31945240 TRY 10,3NUROL HOLDİNG A.Ş. 105200000 TRY 33,91Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 10404000 TRY 3 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 299796000 TRY 97 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915347BIST