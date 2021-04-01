***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 14:39
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY SENEDİ 15.12.1999 TURKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922572
BIST
14:441.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 28,81
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.421
En Düşük
1.399
14:448,1647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0752
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:449,6304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0382
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:44449,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,66
|Açılış
|: 449,67
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:42
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|66.939.000
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.554.031
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.592.471
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|7.979.163
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,70
|2.898.983
|% -6,42
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,90
|2.268.305.440
|% 3,14
|
|SASA
|46,50
|692.836.358
|% 3,06
|
|FROTO
|204,80
|687.651.915
|% 5,95
|
|BJKAS
|8,91
|604.113.846
|% 6,96
|
|KOZAL
|119,20
|584.881.812
|% 0,17
|
|GARAN
|6,90
|2.268.305.440
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|145.771.938
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|211.235.201
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.991.015
|% 2,22
|
|PETKM
|5,99
|462.547.592
|% 4,17
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1599
|8,1642
|% -0,92
|
|Euro
|9,6037
|9,6298
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,2183
|11,2745
|% -0,93
|
|Frank
|8,5967
|8,6484
|% -1,12
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% -0,88
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,62
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-1,19
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-0,58
|
|Çeyrek
|719
|735
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,23
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, TKFEN
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 42 artarak (% 1.87 ) 1, 224
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, VAKFN, KONTR, GLRYH, DNISI, SEKFK, RAYSG, IZTAR, EGSER, EMNIS
-
14:56
HUBVC, LINK, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:56
DIRIT, EPLAS, SODSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında