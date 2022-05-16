***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2022 17:23
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@nurolgyo.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AHMET BAŞAR GOGEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 16.05.2022 02122868240 yatirimci@nurolgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 911802-913753
NİL MENDAĞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜR YARDIMCISI 02122868240 yatirimci@nurolgyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030592
BIST
17:362.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,34
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:3615,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1035
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:3616,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1049
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:36907,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,03
|Açılış
|: 907,85
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.397.353
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.042.224
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.597.891
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.585.436
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.379.185
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.920.561
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|236.866.597
|% -9,73
|
|SKTAS
|4,00
|24.335.359
|% -7,83
|
|THYAO
|43,22
|4.242.082.285
|% 1,74
|
|GARAN
|14,96
|1.777.472.426
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,41
|1.640.914.942
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,02
|1.438.675.382
|% -4,15
|
|SISE
|19,50
|1.343.114.271
|% -1,07
|
|EKGYO
|2,66
|926.112.279
|% -1,12
|
|YKBNK
|4,37
|849.236.149
|% -3,96
|
|SKBNK
|1,13
|138.581.307
|% 3,67
|
|GARAN
|14,96
|1.777.472.426
|% -0,13
|
|KARSN
|5,46
|608.303.960
|% 2,44
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5688
|15,5810
|% 0,67
|
|Euro
|16,1949
|16,2183
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,0303
|19,1257
|% 0,56
|
|Frank
|15,4360
|15,5290
|% 0,30
|
|Riyal
|4,1364
|4,1572
|% 0,55
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,91
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,23
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,18
|