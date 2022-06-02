***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2022 10:09
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 330000000 TRY Yurtiçi 24.06.2021 24.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034135
BIST
10:262.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,39
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.576
10:2616,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0596
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:2617,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2007
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6967
En Düşük
17,4621
10:26979,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,42
|Açılış
|: 979,78
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:23
|OZRDN
|14,20
|1.899.804
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|ULUUN
|17,03
|119.858.233
|% 8,82
|
|AKSGY
|2,33
|10.369.956
|% 7,87
|
|EPLAS
|18,40
|14.245.603
|% 6,17
|
|KRSTL
|7,52
|3.227.200
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|64.488.232
|% -7,25
|
|AVGYO
|2,70
|2.634.346
|% -3,57
|
|MRGYO
|1,59
|2.973.640
|% -3,05
|
|IHLGM
|0,76
|12.393.942
|% -2,56
|
|THYAO
|49,96
|957.041.395
|% 1,42
|
|PETKM
|10,34
|321.957.973
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,11
|265.623.751
|% 0,07
|
|SASA
|37,60
|265.011.512
|% -0,32
|
|SISE
|20,96
|195.130.447
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,85
|152.693.498
|% 1,42
|
|TSKB
|2,26
|90.198.672
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,79
|177.697.617
|% 1,05
|
|PETKM
|10,34
|321.957.973
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,91
|113.262.991
|% 0,93
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4525
|16,4645
|% 0,44
|
|Euro
|17,6319
|17,6686
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,5582
|20,6613
|% 0,75
|
|Frank
|17,0935
|17,1965
|% 0,85
|
|Riyal
|4,3751
|4,3970
|% 0,40
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|4,45
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,81
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:39SEKFK
Yüzde 5.00 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 771, 705 adet işlem
-
10:38FRIGO
Yüzde 4.38 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 190 adet işlem
-
10:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 51 artarak (% 0.47 ) 2, 868
-
10:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:37XU100
Endeks 2, 580 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 5, 525.00 milyon TL de