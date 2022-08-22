***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2022 12:04
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.02.2000 İcrada Görevli Değil - - Evet 0.001 Bağımsız Üye Değil - -
SAADET CEYDA ÇARMIKLI Kadın Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 14.05.2012 İcrada Görevli - - Evet Bağımsız Üye Değil
NUROL İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARIK ONGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.12.2017 İcrada Görevli - - Evet Bağımsız Üye Değil - -
SEMİH KAYAALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.05.2012 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil - -
MEHMET HİLMİ ÖZKAZANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.04.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye - Hayır Kurumsal Yönetim komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
NECDET GÜRBÜZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 19.04.2018 İcrada Görevli Değil - - Hayır - Bağımsız Üye - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057474
BIST
13:213.035
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En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:19
|YYAPI
|1,32
|54.132.119
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.247.606
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,07
|12.028.029
|% 9,96
|
|BERA
|18,77
|186.286.939
|% 9,96
|
|AZTEK
|13,44
|322.843.363
|% -7,25
|
|GZNMI
|38,42
|166.723.434
|% -6,93
|
|GLRYH
|3,84
|42.108.175
|% -6,34
|
|DENGE
|2,09
|30.747.257
|% -6,28
|
|SKTAS
|3,00
|21.134.591
|% -5,36
|
|THYAO
|68,20
|1.820.626.573
|% -0,44
|
|SASA
|54,80
|1.459.946.348
|% 3,40
|
|PETKM
|11,78
|1.198.916.196
|% 1,55
|
|EKGYO
|3,75
|1.171.918.614
|% 2,46
|
|HEKTS
|42,02
|1.120.352.326
|% 7,03
|
|EKGYO
|3,75
|1.171.918.614
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,67
|851.255.587
|% 0,00
|
|ADESE
|0,92
|118.517.742
|% 5,75
|
|DOHOL
|4,90
|561.026.783
|% -1,21
|
|PETKM
|11,78
|1.198.916.196
|% 1,55
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1185
|18,1258
|% 0,22
|
|Euro
|18,1362
|18,1476
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3423
|21,4494
|% 0,06
|
|Frank
|18,8251
|18,9385
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8109
|4,8350
|% 0,21
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,59
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.894
|-35,00
|
|Tam
|6.820
|6.875
|-62,00
|
|Yarım
|3.323
|3.361
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,04
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|B. Petrol
|96,38
|96,38
|-0,34
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