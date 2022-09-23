***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 12:32
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
12:303.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 25,64
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.290
12:3018,4053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4059
En Düşük
18,3035
12:3017,9457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0956
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
12:30982,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,26
|Açılış
|: 982,63
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
982,53
BIST En Aktif Hisseler12:30
|KRPLS
|7,37
|182.242.985
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|137.851.109
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.719.906
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|145.517.612
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|95.172.056
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.720.835
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.093.684
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|16.495.982
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|10.827.039
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|31.007.586
|% -9,91
|
|THYAO
|72,50
|2.441.634.070
|% 1,68
|
|SASA
|60,00
|1.161.019.954
|% 3,36
|
|SAHOL
|27,76
|1.021.063.805
|% 1,83
|
|EKGYO
|4,04
|962.283.678
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,58
|928.737.178
|% -2,19
|
|EKGYO
|4,04
|962.283.678
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,42
|546.176.618
|% 4,25
|
|VAKBN
|7,58
|928.737.178
|% -2,19
|
|HALKB
|7,69
|794.369.644
|% -1,41
|
|CEMAS
|1,63
|137.436.032
|% 5,16
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3998
|18,4053
|% 0,47
|
|Euro
|17,9335
|17,9457
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,5277
|20,6307
|% -0,09
|
|Frank
|18,6744
|18,7868
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8797
|4,9041
|% 0,58
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-13,15
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.735
|-1,00
|
|Tam
|6.654
|6.738
|-24,00
|
|Yarım
|3.242
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|89,03
|89,03
|-1,43
|