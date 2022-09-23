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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 12:32
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 7,37 182.242.985 % 10,00  
ULKER 21,78 137.851.109 % 10,00  
ULUSE 143,60 6.719.906 % 9,95  
SOKM 22,80 145.517.612 % 9,93  
MEGAP 3,99 95.172.056 % 9,92  
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Riyal 4,8797 4,9041 % 0,58  
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Altın Gr. 982 983 -1,26  
Cumhuriyet 6.634 6.735 -1,00  
Tam 6.654 6.738 -24,00  
Yarım 3.242 3.289 -12,00  
Çeyrek 1.626 1.644 -6,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,35 -0,30  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 -0,09  
B. Petrol 89,03 89,03 -1,43  
Seans Raporu 12:30
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