***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2021 18:39
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Necdet GÜRBÜZTÜRK'ün ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Nadir Güneş YILDIZ'ın da Tebliğ'in 11.2. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Necdet GÜRBÜZTÜRK'ün Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9/2 maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'nin finansal raporlamadan sorumlu olmasına, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ortaklığımız Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına ve Ortaklığımız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi ÖZKAZANÇ'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Necdet GÜRBÜZTÜRK'ün Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931015
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1082
|Açılış
|: 9,9600
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|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,2769
En Düşük
10,0034
18:05473,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,34
|Açılış
|: 473,92
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2883
|8,2914
|% -0,92
|
|Euro
|10,0169
|10,0314
|% -1,07
|
|Sterlin
|11,4874
|11,5450
|% -0,81
|
|Frank
|9,0349
|9,0893
|% -0,97
|
|Riyal
|2,2065
|2,2175
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,10
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,98
|64,98
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında