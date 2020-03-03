***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 13:01
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823884
BIST
17:19110.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 2.992,59
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:196,1400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1338
17:196,8296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8250
17:19316,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,36
|Açılış
|: 316,36
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.241.305
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,94
|142.300.417
|% 17,98
|
|CRFSA
|6,67
|44.269.737
|% 16,40
|
|DAGHL
|3,39
|1.016.847
|% 14,92
|
|SONME
|6,11
|5.554.056
|% 14,85
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|9.171.268
|% -5,95
|
|GYHOL
|21,64
|11.823.395
|% -5,75
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,18
|1.339.907.477
|% 6,87
|
|THYAO
|12,15
|1.027.033.119
|% 2,97
|
|GARAN
|10,04
|562.266.852
|% 4,91
|
|KARSN
|1,93
|354.092.157
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,53
|326.393.104
|% 5,86
|
|KARSN
|1,93
|354.092.157
|% -2,03
|
|IHLGM
|1,38
|226.906.001
|% 7,81
|
|IHYAY
|1,16
|162.652.209
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,53
|326.393.104
|% 5,86
|
|ODAS
|2,12
|219.712.979
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8269
|7,8662
|% -0,17
|
|Frank
|6,3828
|6,4212
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.603
|17,01
|
|Altın Gr.
|317
|317
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|-12,89
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,24
|
|Çeyrek
|507
|519
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|52,84
|52,84
|0,94
|
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