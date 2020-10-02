***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 12:28
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877960
BIST
12:521.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:527,7307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:529,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0262
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:52476,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,74
|Açılış
|: 476,25
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:50
|YAPRK
|70,95
|6.200.009
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.087.407
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.866.776
|% 9,95
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|1.300.468.473
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,43
|614.376.522
|% 0,59
|
|ASELS
|18,58
|575.866.367
|% 0,27
|
|GARAN
|7,13
|558.899.210
|% 0,14
|
|TURSG
|6,09
|351.713.223
|% 0,83
|
|SISE
|7,10
|1.300.468.473
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,43
|614.376.522
|% 0,59
|
|HURGZ
|2,24
|267.223.595
|% -8,20
|
|GARAN
|7,13
|558.899.210
|% 0,14
|
|ODAS
|2,83
|217.448.791
|% 1,43
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7327
|7,7396
|% -0,08
|
|Euro
|9,0621
|9,0733
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0111
|10,0613
|% 0,65
|
|Frank
|8,3957
|8,4463
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0633
|2,0736
|% 0,26
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,21
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|5,49
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|2,66
|
|Çeyrek
|759
|776
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-1,40
|