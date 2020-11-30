***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:14
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890481
BIST
10:581.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -20,84
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:587,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:589,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:58448,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,78
|Açılış
|: 449,02
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:58
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|106.710.420
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,68
|4.189.726
|% 9,75
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|TSKB
|2,24
|243.911.236
|% -7,05
|
|RAYSG
|22,70
|1.605.966
|% -7,04
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,19
|498.273.659
|% 0,92
|
|GARAN
|8,98
|437.684.704
|% -2,18
|
|KRDMD
|5,07
|368.004.664
|% -1,74
|
|PETKM
|4,18
|308.217.525
|% -1,18
|
|THYAO
|11,59
|261.140.718
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,19
|498.273.659
|% 0,92
|
|TSKB
|2,24
|243.911.236
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,91
|256.478.250
|% -2,68
|
|TEKTU
|1,98
|156.259.720
|% -0,50
|
|PETKM
|4,18
|308.217.525
|% -1,18
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8183
|7,8235
|% 0,13
|
|Euro
|9,3608
|9,3703
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4319
|10,4842
|% 0,72
|
|Frank
|8,6476
|8,6997
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,28
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-6,59
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,91
|