***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 17:23
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891225
BIST
17:081.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
17:087,7805
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0811
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:089,4748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:08460,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,35
|Açılış
|: 460,75
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:08
|INFO
|5,50
|18.052.546
|% 10,00
|
|INVEO
|34,98
|27.101.166
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.671.683
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.753.924
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,06
|2.253.868.542
|% -8,04
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,06
|2.253.868.542
|% -8,04
|
|GARAN
|9,27
|2.178.605.604
|% 0,54
|
|DOHOL
|2,81
|1.828.245.410
|% 7,25
|
|PETKM
|4,29
|1.710.313.215
|% 1,42
|
|THYAO
|12,28
|1.164.207.018
|% 0,24
|
|TSKB
|2,06
|2.253.868.542
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,81
|1.828.245.410
|% 7,25
|
|PETKM
|4,29
|1.710.313.215
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,19
|857.939.299
|% 0,92
|
|GARAN
|9,27
|2.178.605.604
|% 0,54
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7767
|7,7805
|% -1,03
|
|Euro
|9,4676
|9,4748
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4472
|10,4996
|% -0,28
|
|Frank
|8,6965
|8,7489
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0689
|2,0793
|% -0,99
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|12,68
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|33,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|21,86
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|10,57
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|48,19
|48,19
|-0,06
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:20NIBAS
Yüzde 9.84 oranında artışla 85.40 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 918 adet işlem
-
17:19AEFES
Yüzde 4.12 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 198, 997 adet işlem
-
17:18DOHOL
Yüzde 6.49 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 688, 727 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 84 artarak (% 0.47 ) 1, 473
-
17:17XU100
Endeks 1, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 24, 196.00 milyon TL de