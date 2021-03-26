***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 13:46
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920855
BIST
14:361.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -22,35
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.369
14:368,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0889
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:369,4795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1239
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:36446,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,21
|Açılış
|: 446,53
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:34
|BJKAS
|6,93
|528.237.779
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.244.091
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|RTALB
|22,92
|205.238.730
|% 9,25
|
|AVOD
|9,50
|655.885.674
|% -9,87
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,84
|4.018.732
|% -7,44
|
|GARAN
|6,93
|1.784.248.092
|% -0,86
|
|AVOD
|9,50
|655.885.674
|% -9,87
|
|SISE
|7,29
|627.249.068
|% 0,97
|
|VESTL
|37,12
|619.468.643
|% 0,05
|
|BJKAS
|6,93
|528.237.779
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.784.248.092
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,81
|460.315.399
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,19
|138.688.515
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,16
|233.196.039
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|163.697.101
|% -1,59
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0361
|8,0436
|% 1,31
|
|Euro
|9,4855
|9,4905
|% 1,44
|
|Sterlin
|11,0315
|11,0868
|% 1,55
|
|Frank
|8,5029
|8,5542
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1363
|2,1471
|% 1,29
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,17
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,98
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,92
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|1,14
|
Seans Raporu
14:34
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14:46MERIT
Yüzde -6.88 oranında düşüşle 260.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348 adet işlem
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14:45VERTU
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 813 adet işlem
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14:44TGSAS
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 455, 666 adet işlem
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14:42XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 12, 187.00 milyon TL de
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14:42VERTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 025 adet işlem