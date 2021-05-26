***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:51
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938138
BIST
13:421.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:428,4397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:4210,3359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0328
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:42517,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,93
|Açılış
|: 517,69
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:42
|RYSAS
|3,74
|5.127.315
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.651.693
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|9.331.274
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.105.828
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|23.742.291
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|44.052.625
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,88
|9.176.714
|% -7,75
|
|GARAN
|8,03
|1.181.847.824
|% 2,95
|
|THYAO
|12,89
|697.242.327
|% -0,08
|
|KOZAL
|123,10
|538.736.986
|% 0,49
|
|TRILC
|46,10
|508.879.378
|% -2,29
|
|KRDMD
|7,93
|441.898.248
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,14
|358.179.338
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,88
|297.826.909
|% 1,62
|
|GARAN
|8,03
|1.181.847.824
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,10
|123.501.307
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|125.064.872
|% 0,76
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4373
|8,4397
|% -0,26
|
|Euro
|10,3282
|10,3359
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9268
|11,9867
|% -0,08
|
|Frank
|9,3945
|9,4511
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% -0,25
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|8,74
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.407
|3.491
|26,44
|
|Yarım
|1.646
|1.689
|12,79
|
|Çeyrek
|826
|844
|6,39
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|68,43
|68,43
|-0,06
|