***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 17:08
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057570
BIST
16:573.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 46,87
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
16:5718,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
16:5718,0674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0887
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0507
16:571.008,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,51
|Açılış
|: 1.008,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler16:55
|YYAPI
|1,32
|70.065.470
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.933.680
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|369.187.777
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|19.307.612
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,44
|492.668.769
|% -7,25
|
|GLRYH
|3,82
|55.916.759
|% -6,83
|
|UZERB
|36,02
|358.795
|% -5,21
|
|SANFM
|20,08
|25.138.061
|% -5,19
|
|PETKM
|12,09
|5.992.185.219
|% 4,22
|
|THYAO
|68,20
|4.061.895.646
|% -0,44
|
|AKBNK
|10,76
|2.902.795.005
|% 1,51
|
|YKBNK
|5,79
|2.421.633.173
|% 2,12
|
|SISE
|25,60
|2.369.486.492
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,79
|2.174.628.675
|% 3,55
|
|PETKM
|12,09
|5.992.185.219
|% 4,22
|
|YKBNK
|5,79
|2.421.633.173
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|2.902.795.005
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,99
|1.185.471.909
|% 0,60
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1028
|18,1087
|% 0,13
|
|Euro
|18,0532
|18,0618
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,2659
|21,3726
|% -0,30
|
|Frank
|18,7813
|18,8944
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8053
|4,8294
|% 0,09
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,56
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.892
|-37,00
|
|Tam
|6.814
|6.868
|-69,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,14
|93,14
|-3,58
|
Seans Raporu
16:55
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