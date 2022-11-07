***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:20
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077119
BIST
10:504.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 72,60
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.290
En Düşük
4.230
10:5018,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:5018,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:50998,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,70
|Açılış
|: 998,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:50
|INVEO
|28,30
|65.209.937
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|4.893.735
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|DAGHL
|38,46
|24.258.100
|% 8,95
|
|VKFYO
|6,96
|12.390.718
|% 8,07
|
|PRKME
|14,07
|45.603.146
|% -9,98
|
|KIMMR
|9,16
|12.926.444
|% -9,93
|
|DITAS
|34,60
|9.124.579
|% -8,03
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|AYDEM
|17,54
|152.838.466
|% -7,34
|
|EREGL
|35,88
|3.562.146.150
|% 7,75
|
|KRDMD
|13,52
|2.536.397.417
|% 4,00
|
|THYAO
|104,70
|1.304.949.550
|% 0,48
|
|SASA
|142,60
|935.497.118
|% -0,63
|
|PETKM
|13,99
|867.975.434
|% -0,07
|
|KRDMD
|13,52
|2.536.397.417
|% 4,00
|
|EKGYO
|4,67
|704.522.508
|% 1,52
|
|EREGL
|35,88
|3.562.146.150
|% 7,75
|
|ISCTR
|9,19
|636.596.188
|% 2,68
|
|VAKBN
|9,63
|619.207.178
|% 6,17
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6008
|18,6069
|% 0,22
|
|Euro
|18,4767
|18,4905
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,9539
|21,0590
|% -0,51
|
|Frank
|18,5873
|18,6993
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9356
|4,9604
|% 0,21
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-12,45
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|108,00
|
|Yarım
|3.256
|3.298
|54,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,25
|97,25
|-1,32
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
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11:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ARCLK, PETKM
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11:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 13 artarak (% 1.86 ) 3, 789
-
11:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, COSMO, INVEO
-
11:05
KONYA, FMIZP, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:05
ZOREN, CASA, MERCN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında