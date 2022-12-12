***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:34
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086556
BIST
12:015.169
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 163,53
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.170
En Düşük
5.058
12:0118,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
12:0119,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0407
|Açılış
|: 19,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6773
En Düşük
19,5838
12:011.073,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.073,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler12:01
|RYSAS
|23,54
|19.430.849
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|65.833.231
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|43.657.692
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.587.948
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|85.632.513
|% 9,97
|
|IDEAS
|48,26
|23.017.658
|% -5,00
|
|IDGYO
|4,80
|4.776.232
|% -4,95
|
|KUYAS
|21,90
|88.135.002
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,92
|38.965.605
|% -4,65
|
|MNDTR
|27,78
|128.215.455
|% -4,27
|
|THYAO
|143,40
|4.315.724.397
|% 1,70
|
|SAHOL
|40,70
|4.146.975.679
|% 1,50
|
|EKGYO
|7,75
|2.090.218.393
|% 2,51
|
|TUPRS
|454,90
|1.951.755.053
|% 4,00
|
|ASELS
|55,60
|1.950.745.274
|% 3,93
|
|EKGYO
|7,75
|2.090.218.393
|% 2,51
|
|SNGYO
|3,31
|424.050.796
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,92
|1.326.222.008
|% 3,31
|
|SKBNK
|2,75
|321.432.258
|% 3,38
|
|YKBNK
|11,50
|1.290.632.581
|% 1,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6412
|18,6485
|% 0,04
|
|Euro
|19,6688
|19,6758
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7814
|22,8957
|% 0,00
|
|Frank
|19,8776
|19,9973
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,02
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,94
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.235
|7.284
|19,00
|
|Yarım
|3.504
|3.561
|9,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.780
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,06
|0,02
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,43
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
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12:16ALFAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 274.90 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 086 adet işlem
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12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, BIMAS, SAHOL
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12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, SASA, KOZAL
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12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 140, 03 artarak (% 3.21 ) 4, 503
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12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, TTKOM, OTTO, RYSAS, ARSAN, CRFSA, BLCYT, RHEAG, OZSUB, PRKME