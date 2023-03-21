***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 14:01
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126711
BIST
15:104.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,70
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1019,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1020,5407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1926
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:101.202,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:08
|AKFYE
|14,33
|3.076.063
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.487.378
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.521.361
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.278.870
|% 9,93
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|AVOD
|2,91
|129.375.050
|% -9,06
|
|GLRYH
|8,47
|94.426.064
|% -9,02
|
|AKGRT
|2,65
|173.450.992
|% -8,62
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|MNDRS
|7,38
|145.406.161
|% -7,98
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|THYAO
|123,10
|2.058.432.226
|% -2,38
|
|KOZAL
|20,42
|1.944.273.574
|% -2,20
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|EKGYO
|6,68
|826.815.168
|% -1,91
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|METRO
|1,96
|190.245.323
|% 3,16
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0240
|19,0280
|% 0,12
|
|Euro
|20,5272
|20,5467
|% 0,98
|
|Sterlin
|23,2441
|23,3606
|% -0,12
|
|Frank
|20,5134
|20,6370
|% 0,65
|
|Riyal
|5,0487
|5,0740
|% 0,09
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,59
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.124
|8.206
|-36,00
|
|Yarım
|3.983
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.008
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,68
|