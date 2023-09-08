***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2023 10:06
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192993
BIST
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12:388.339
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,92
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:3826,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0493
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:3828,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0312
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:381.661,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.661,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:36
|KLRHO
|27,72
|109.265.099
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.524.504
|% 9,99
|
|PENGD
|10,26
|22.614.907
|% 9,97
|
|SNPAM
|41,68
|2.717.494
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|110.781.578
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,55
|20.273.564
|% -9,98
|
|ENERY
|185,90
|236.445.095
|% -9,98
|
|MIATK
|391,60
|269.645.999
|% -6,94
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,00
|3.905.559.736
|% 0,98
|
|KCHOL
|146,60
|2.113.021.045
|% 1,81
|
|ISCTR
|24,54
|2.000.527.652
|% -0,08
|
|ASELS
|42,64
|1.970.755.486
|% 1,52
|
|SISE
|54,60
|1.944.349.833
|% 0,28
|
|ZOREN
|5,03
|1.391.398.099
|% 3,50
|
|SKBNK
|5,40
|1.017.974.177
|% 7,57
|
|EKGYO
|9,58
|1.254.961.227
|% -0,21
|
|YKBNK
|17,36
|1.903.498.258
|% 0,70
|
|ISCTR
|24,54
|2.000.527.652
|% -0,08
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8435
|26,8483
|% 0,17
|
|Euro
|28,7381
|28,7594
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4031
|33,5706
|% 0,20
|
|Frank
|29,9770
|30,1576
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1358
|7,1716
|% 0,13
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,04
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.041
|11.130
|21,00
|
|Yarım
|5.538
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,90
|0,10
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|0,00
|