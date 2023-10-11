***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2023 11:29
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204109
BIST
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12:578.414
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -29,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5727,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5729,4282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:571.668,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.668,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,59
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:57
|ACSEL
|117,70
|75.300.263
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|QNBFB
|366,90
|2.561.696
|% 9,98
|
|CASA
|187,60
|11.714.307
|% 9,96
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|IHAAS
|20,38
|304.528.364
|% -8,69
|
|TETMT
|2.602,60
|23.480.123
|% -7,05
|
|EKIZ
|34,16
|153.003
|% -6,21
|
|NATEN
|363,10
|113.437.064
|% -6,18
|
|DMRGD
|22,10
|2.693.816.844
|% 0,91
|
|ODAS
|13,90
|1.847.626.431
|% 1,83
|
|KOZAL
|28,14
|1.778.006.785
|% 1,08
|
|KONTR
|310,40
|1.671.091.083
|% -1,90
|
|ASTOR
|125,70
|1.177.224.318
|% -2,56
|
|ODAS
|13,90
|1.847.626.431
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,26
|974.762.348
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,10
|2.693.816.844
|% 0,91
|
|KATMR
|3,08
|335.036.584
|% -3,75
|
|ALBRK
|4,73
|319.919.978
|% 1,50
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7279
|27,7370
|% 0,07
|
|Euro
|29,4190
|29,4282
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,9787
|34,1491
|% 0,10
|
|Frank
|30,6068
|30,7912
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3719
|7,4089
|% 0,08
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,33
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,28
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.337
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.686
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,31
|