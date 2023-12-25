***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:27
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228368
BIST
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12:087.402
En Düşük
|Değişim
|: -2,06%
|| -155,84
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0829,2729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0622
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0832,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1502
|Açılış
|: 32,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3771
En Düşük
31,9048
12:081.932,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.932,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,82
|30.118.175
|% 7,61
|
|AKCNS
|141,50
|186.628.658
|% 6,63
|
|SKBNK
|5,67
|203.461.137
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|24.245.750
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.440.377
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.544.105
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.834.590
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.595.362.870
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,60
|1.348.020.261
|% 0,55
|
|KBORU
|48,44
|875.062.939
|% 2,67
|
|ISCTR
|23,18
|825.803.601
|% -2,52
|
|AKBNK
|38,22
|797.465.372
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,81
|114.896.246
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,93
|253.944.776
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,18
|825.803.601
|% -2,52
|
|IHLAS
|1,00
|35.211.109
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|63.077.200
|% -3,31
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2651
|29,2716
|% 0,21
|
|Euro
|32,2540
|32,3603
|% 0,41
|
|Sterlin
|37,0591
|37,2450
|% 0,17
|
|Frank
|34,0470
|34,2521
|% 0,12
|
|Riyal
|7,7814
|7,8205
|% 0,23
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|