***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 10:56
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252174
BIST
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14:129.258
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -76,49
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1231,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0507
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1233,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0520
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:122.039,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,77
|Açılış
|: 2.039,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.662.377
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|250.384.526
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.536.751
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.256.721
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|43.470.493
|% -10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.804.132
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|IHYAY
|3,16
|41.829.413
|% -8,41
|
|PSGYO
|7,03
|1.043.176.633
|% -8,10
|
|THYAO
|286,75
|7.829.891.179
|% 0,44
|
|MIATK
|80,85
|5.140.056.455
|% 4,86
|
|REEDR
|69,05
|4.668.803.975
|% 3,37
|
|EREGL
|46,42
|4.086.767.640
|% 1,84
|
|ASTOR
|128,50
|2.892.728.304
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,49
|1.081.482.158
|% -3,35
|
|PSGYO
|7,03
|1.043.176.633
|% -8,10
|
|EKGYO
|11,47
|1.461.964.638
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.402.936.765
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.208.824.198
|% 0,26
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1471
|31,1515
|% 0,16
|
|Euro
|33,8381
|33,8450
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,3762
|39,5737
|% 0,12
|
|Frank
|35,2618
|35,4742
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2851
|8,3266
|% 0,22
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|891,08
|892,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,31
|972,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,58
|2.036,93
|% 0,66
|