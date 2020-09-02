***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2020 10:39
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872857
BIST
11:071.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:077,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3766
En Düşük
7,3588
11:078,7615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:07465,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,88
|Açılış
|: 465,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:05
|PKENT
|1.131,30
|4.118.289
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.181.121
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|RALYH
|5,57
|6.108.107
|% -7,48
|
|ULAS
|2,68
|2.735.302
|% -6,94
|
|NIBAS
|16,00
|1.874.024
|% -5,27
|
|CASA
|28,50
|3.620
|% -5,19
|
|FENER
|30,74
|312.538.201
|% 9,01
|
|TURSG
|6,30
|274.063.718
|% 5,88
|
|TSPOR
|5,18
|118.191.494
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,77
|77.249.066
|% 0,57
|
|VAKBN
|4,14
|69.615.875
|% -0,24
|
|TURSG
|6,30
|274.063.718
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,77
|77.249.066
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,42
|25.736.795
|% -2,07
|
|ODAS
|2,55
|40.429.985
|% 0,00
|
|ADESE
|1,94
|19.870.805
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3738
|7,3768
|% 0,12
|
|Euro
|8,7515
|8,7573
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,8063
|9,8554
|% -0,22
|
|Frank
|8,0473
|8,0958
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,13
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-8,58
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,39
|