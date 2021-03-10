***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2021 13:15
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916794
BIST
14:311.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:317,6181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:319,0607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:31417,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,07
|Açılış
|: 417,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:31
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|385.442
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.153.307
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|DZGYO
|6,33
|15.946.407
|% -4,52
|
|SANFM
|18,55
|1.851.644
|% -4,43
|
|IZMDC
|3,09
|39.857.997
|% -4,33
|
|GARAN
|9,00
|1.392.775.314
|% -0,22
|
|SASA
|45,68
|1.329.757.633
|% 8,14
|
|PETKM
|6,25
|783.993.917
|% 0,16
|
|GUBRF
|83,65
|779.763.189
|% 3,21
|
|KRDMD
|7,53
|678.219.705
|% 2,03
|
|GARAN
|9,00
|1.392.775.314
|% -0,22
|
|PETKM
|6,25
|783.993.917
|% 0,16
|
|ODAS
|3,90
|424.323.861
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,39
|251.121.522
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,53
|678.219.705
|% 2,03
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6112
|7,6181
|% 0,14
|
|Euro
|9,0487
|9,0607
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4991
|10,5517
|% -0,48
|
|Frank
|8,1159
|8,1648
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0164
|2,0265
|% -0,39
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-6,45
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-34,54
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-16,71
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,35
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,07
|