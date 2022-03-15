***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2022 15:22
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pırıl Enerji Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010555
BIST
16:522.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,13
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:5214,6560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1239
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5216,1349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0534
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:52905,84
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -22,08
|Açılış
|: 905,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PKENT
|397,20
|32.359.726
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.897.951
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|536.647.824
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|41.990.426
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.823.732
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,01
|366.940.324
|% -8,71
|
|ORCAY
|26,68
|92.805.650
|% -6,39
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.427.953
|% -5,40
|
|THYAO
|27,66
|3.910.163.612
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,69
|1.967.122.973
|% -0,61
|
|FROTO
|278,40
|1.938.595.894
|% 3,80
|
|GARAN
|11,94
|1.622.321.478
|% 0,67
|
|EREGL
|34,60
|1.404.304.692
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,83
|894.042.748
|% 2,13
|
|KARSN
|4,12
|829.691.739
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,31
|656.166.369
|% -0,60
|
|ODAS
|1,56
|258.548.530
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|3.910.163.612
|% 3,91
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6420
|14,6512
|% -0,87
|
|Euro
|16,1109
|16,1393
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,0770
|19,1727
|% -0,50
|
|Frank
|15,5328
|15,6263
|% -1,01
|
|Riyal
|3,8896
|3,9091
|% -1,05
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-28,61
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-23,06
|
|Cumhuriyet
|5.979
|6.069
|-180,00
|
|Tam
|5.958
|6.109
|-159,64
|
|Yarım
|2.880
|2.955
|-77,22
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-38,61
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,23
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,82
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866