***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2022 15:26
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yılmaz Küçükçalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043048
BIST
15:202.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,44
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:2017,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0134
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:2017,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0564
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:20966,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,64
|Açılış
|: 965,67
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:18
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.188.836
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.637.680
|% 9,94
|
|FONET
|13,89
|23.286.750
|% 9,63
|
|PSGYO
|9,78
|95.324.348
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,00
|10.377.968
|% -5,53
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.782.089
|% -2,74
|
|AKSGY
|2,95
|14.574.870
|% -2,64
|
|THYAO
|48,90
|2.599.585.951
|% 0,99
|
|SISE
|21,42
|862.516.354
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|814.938.519
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,90
|689.222.470
|% -2,00
|
|SASA
|41,08
|577.429.737
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,82
|470.490.500
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,34
|498.315.181
|% 3,58
|
|ODAS
|2,85
|268.682.043
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,12
|485.709.972
|% 2,65
|
|THYAO
|48,90
|2.599.585.951
|% 0,99
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2170
|17,2289
|% 0,08
|
|Euro
|17,5747
|17,6044
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5421
|20,6451
|% 0,39
|
|Frank
|17,6332
|17,7395
|% -0,16
|
|Riyal
|4,5746
|4,5975
|% 0,05
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.487
|6.576
|-32,00
|
|Yarım
|3.175
|3.216
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
Seans Raporu
15:18
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15:34VKGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 813, 478 adet işlem
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15:32XU030
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15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
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15:32XU100
Endeks 2, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 15, 193.00 milyon TL de