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***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

07.07.2022 15:37
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.07.2022
İlgili Şirketler NUHCM

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yılmaz Küçükçalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043050


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Altın Gr. 964 964 1,40  
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Tam 6.462 6.549 -59,00  
Yarım 3.163 3.202 -29,00  
Çeyrek 1.584 1.601 -14,00  
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B. Petrol 101 101 0,78  
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