***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2022 15:37
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.07.2022
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yılmaz Küçükçalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043050
BIST
15:462.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:4617,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 17,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:4617,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0256
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:46964,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,79
|Açılış
|: 964,49
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:46
|IZFAS
|2,47
|3.246.480
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.261.231
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.899.183
|% 9,94
|
|FONET
|13,87
|23.700.841
|% 9,47
|
|YAYLA
|4,76
|52.994.854
|% 9,43
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|OYAYO
|10,13
|7.216.067
|% -4,43
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|ULUSE
|179,80
|10.477.766
|% -3,49
|
|KOZAL
|164,30
|552.272.106
|% -2,92
|
|THYAO
|48,90
|2.643.947.280
|% 0,99
|
|SISE
|21,48
|950.566.048
|% 0,56
|
|EREGL
|26,18
|834.612.106
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,60
|719.524.450
|% -2,12
|
|SASA
|40,96
|599.153.365
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,82
|484.816.461
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,34
|532.004.766
|% 3,58
|
|ODAS
|2,85
|283.350.212
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,12
|511.110.835
|% 2,65
|
|ISCTR
|4,55
|276.919.778
|% 2,48
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2166
|17,2334
|% 0,10
|
|Euro
|17,5450
|17,5736
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,5768
|20,6800
|% 0,56
|
|Frank
|17,6430
|17,7493
|% -0,10
|
|Riyal
|4,5747
|4,5977
|% 0,06
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|1,73
|
|Altın Gr.
|964
|964
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.563
|-73,00
|
|Tam
|6.462
|6.549
|-59,00
|
|Yarım
|3.163
|3.202
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.601
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|