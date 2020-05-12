***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2020 11:15
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
07.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.05.2020-10075
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin (Deloitte Touche) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Alınan genel kurul karaları, İstanbul Tiaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844360
BIST
12:4198.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 823,01
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:417,0307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0424
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:417,6124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0369
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6645
En Düşük
7,5787
12:41385,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,69
|Açılış
|: 385,34
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.710
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,74
|48.885.075
|% -5,84
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|RODRG
|2,25
|92.932
|% -4,26
|
|ECILC
|5,33
|419.044.274
|% 8,11
|
|ISFIN
|3,78
|348.078.550
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.728.740
|% 9,94
|
|MGROS
|33,30
|276.040.888
|% 5,38
|
|PETKM
|3,67
|265.431.668
|% -1,87
|
|IHLGM
|1,18
|169.554.257
|% -2,48
|
|IEYHO
|0,61
|67.521.292
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,40
|252.657.374
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,78
|348.078.550
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,07
|93.900.700
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6427
|8,6861
|% -0,62
|
|Frank
|7,2049
|7,2483
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,96
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.524
|-13,50
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-13,90
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,80
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,46
|