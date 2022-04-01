***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 09:59
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022 - 24.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2022
Tescil Tarihi
30.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.03.2022 - 10548
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche)'nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan genel kurul karaları, Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Bu açıklama bilgilendirme amacıyla İngilizce'ye çevrilmiştir. Bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında bir farklılık olması durumunda, Türkçe versiyon geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014877
BIST
11:272.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,26
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.247
En Düşük
2.230
11:2714,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
11:2716,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:27911,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,85
|Açılış
|: 911,88
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ULUSE
|124,60
|3.284.207
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,66
|82.609.956
|% 6,09
|
|DURDO
|16,32
|5.185.230
|% 5,36
|
|CELHA
|7,74
|5.433.815
|% 4,59
|
|POLTK
|598,40
|1.728.710
|% 4,43
|
|AKFGY
|3,13
|12.476.566
|% -5,72
|
|ETILR
|9,05
|2.791.412
|% -4,13
|
|SANEL
|5,46
|173.781
|% -4,04
|
|PENTA
|361,00
|33.758.266
|% -3,68
|
|AKSEN
|13,87
|99.090.086
|% -3,01
|
|ODAS
|1,72
|177.774.179
|% 1,78
|
|YKSLN
|7,66
|82.609.956
|% 6,09
|
|PGSUS
|108,90
|82.022.403
|% 1,11
|
|SMRTG
|15,79
|66.775.462
|% 2,73
|
|KONTR
|140,80
|47.597.759
|% 2,77
|
|ODAS
|1,72
|177.774.179
|% 1,78
|
|IHLGM
|0,73
|8.742.706
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,66
|82.609.956
|% 6,09
|
|MOBTL
|1,83
|17.705.699
|% 1,10
|
|HLGYO
|1,97
|17.680.608
|% 1,03
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6870
|14,6917
|% 0,14
|
|Euro
|16,2497
|16,2596
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2165
|19,3128
|% -0,03
|
|Frank
|15,8325
|15,9279
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9026
|3,9222
|% 0,12
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-5,99
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,52
|