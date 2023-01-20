***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.01.2023 09:17
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin, 27. maddesinin değiştirilmesini öngören değişiklik tasarısına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31293 ile Ticaret Bakanlığı'nın 17.01.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00081976641 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.
Esas Sözleşmemizin tadili yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103325
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,8012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0253
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.164,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|75,65
|48.723.146
|% 0,00
|
|ADEL
|119,60
|6.225.593
|% 0,00
|
|ADESE
|1,69
|80.541.534
|% 0,00
|
|AGHOL
|97,15
|71.441.179
|% 0,00
|
|AGESA
|38,22
|85.969.459
|% 0,00
|
|ACSEL
|75,65
|48.723.146
|% 0,00
|
|ADEL
|119,60
|6.225.593
|% 0,00
|
|ADESE
|1,69
|80.541.534
|% 0,00
|
|AGHOL
|97,15
|71.441.179
|% 0,00
|
|AGESA
|38,22
|85.969.459
|% 0,00
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 0,00
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 0,00
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|TUPRS
|584,10
|3.811.592.187
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,85
|559.876.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7913
|18,8012
|% 0,07
|
|Euro
|20,3593
|20,3698
|% 0,12
|
|Sterlin
|23,1961
|23,3125
|% -0,05
|
|Frank
|20,4263
|20,5494
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9892
|5,0142
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,51
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.886
|7.963
|-25,00
|
|Yarım
|3.842
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem