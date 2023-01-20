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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

20.01.2023 09:17
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esas Sözleşmemizin, 27. maddesinin değiştirilmesini öngören değişiklik tasarısına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31293 ile Ticaret Bakanlığı'nın 17.01.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00081976641 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.
Esas Sözleşmemizin tadili yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır .





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103325


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