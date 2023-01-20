***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin, 27. maddesinin değiştirilmesini öngören değişiklik tasarısına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31293 ile Ticaret Bakanlığı'nın 17.01.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00081976641 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.Esas Sözleşmemizin tadili yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103325BIST