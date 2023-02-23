***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2022 - 20.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Şubat 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda Esas Sözleşmemizin 27.maddesinin değiştirilmesini öngören değişiklik tasarısı yapılan oylama sonucunda kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116515BIST