***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.02.2023 20:09
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022 - 20.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Şubat 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda Esas Sözleşmemizin 27.maddesinin değiştirilmesini öngören değişiklik tasarısı yapılan oylama sonucunda kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116515
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