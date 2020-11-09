***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 18:20
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Transferler
92.709.699 57.414.287 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.875.867 -179.480 114.779.149 107.723.802 107.723.802
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -13.216.648 5.712 3.200.309 494.770.606 355.423.161 114.779.149 1.144.514.034 0 1.144.514.034
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27.175.936 133.617.684 -160.793.620 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.345.397 -291.595 -2.679.228 474.842.569 572.217.143 315 572.217.458
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.193.448 -5.712 -1.187.736 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 100.345.397 -8.545.522 528.799.778 375.337.569 474.842.569 1.660.331.536 4.065 1.660.335.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
417.215.782 404.170.077
Dönem Karı (Zararı)
474.842.884 114.779.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.354.686 156.148.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
61.695.978 61.226.765
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.398.505 1.252.852
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.738.928 1.252.852
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.659.577
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.234.463 15.470.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.475.151 12.278.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.759.312 3.192.441
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 13.618.068 53.438.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.067.520 -12.836.245
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.685.588 66.274.314
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.818.799 5.097.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
950.778 2.473.926
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 950.778 2.473.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -37.531 -3.546.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 79.333.734 20.735.021
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.867.493 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -198.790.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.645.646 156.025.708
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -65.963.180 113.331.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.117.078 -78.199.606
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 48.665.269 108.087.156
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 43.374.584 -16.208.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.394.759 29.015.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
471.551.924 426.953.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.896.628 -8.595.801
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -2.587.073 -170.917
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.852.441 -14.017.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.659.560 -54.405.928
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
18 0 17.523.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.532.570 353.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -60.540.622 -73.946.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.962.282 -3.196.211
Alınan Temettüler
13.541 4.859.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -76.562.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.232.664 -248.294.524
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.668.933 1.827.510.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-342.135.251 -1.914.107.989
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.835.699 -3.205.120
Ödenen Temettüler
16 -105.149.520 -105.149.520
Ödenen Faiz
-25.423.075 -66.178.883
Alınan Faiz
19 11.641.948 12.836.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.323.558 101.469.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.323.558 101.469.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 308.946.585 236.929.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 509.270.143 338.398.729
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 509.847.329 309.098.199
Finansal Yatırımlar
5 0 3.430.427
Ticari Alacaklar
7 272.465.826 212.241.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 6.996 3.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
272.458.830 212.237.653
Diğer Alacaklar
8 15.000.322 1.716.201
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.000.322 1.716.201
Türev Araçlar
6-24 841.917 2.025.645
Stoklar
9 118.145.448 166.810.717
Peşin Ödenmiş Giderler
10.143.923 8.077.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
570.235 706.575
Diğer Dönen Varlıklar
8.199.490 9.625.505
ARA TOPLAM
935.214.490 713.732.806
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22.417.661 25.077.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
957.632.151 738.810.044
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 494.980.262 136.205
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.831.173 1.640.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.831.173 1.640.793
Türev Araçlar
6-24 429.091 196.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 0 113.885.411
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
203.974.486 215.796.388
Maddi Duran Varlıklar
669.708.513 671.654.951
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 24.147.249 23.160.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.588.315 44.270.383
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.240.041 26.922.109
Peşin Ödenmiş Giderler
5.502.471 4.408.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 14.834.241 15.018.496
Diğer Duran Varlıklar
3.218.485 3.613.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.462.214.286 1.093.782.421
TOPLAM VARLIKLAR
2.419.846.437 1.832.592.465
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 186.451.035 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.951.456 227.873.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.951.456 227.873.093
Banka Kredileri
6 4.044.717 223.016.873
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.906.739 4.856.220
Ticari Borçlar
7 178.734.420 135.359.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
178.734.420 135.359.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 11.350.161 6.285.413
Diğer Borçlar
13.612.350 8.614.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.612.350 8.614.417
Türev Araçlar
11.581 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.346.198 28.516.740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36.708.531 9.270.899
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.663.788 20.260.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.693.327 4.462.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.970.461 15.798.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.385.297 3.882.677
ARA TOPLAM
515.214.817 440.063.875
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
515.214.817 440.063.875
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.924.385 127.102.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.924.385 127.102.377
Banka Kredileri
6 140.201.250 108.132.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 18.723.135 18.969.877
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.377.630 53.305.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 49.823.022 46.750.681
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.554.608 6.554.608
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 28.994.004 18.853.261
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.296.019 199.260.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
759.510.836 639.324.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.660.331.536 1.193.263.913
Ödenmiş Sermaye
16 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
16 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.799.875 -9.441.663
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
100.345.397 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -9.441.663
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -9.447.375
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 2.679.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 2.679.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
528.799.778 501.623.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
375.337.569 348.057.141
Net Dönem Karı veya Zararı
474.842.569 160.793.620
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.065 3.750
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.660.335.601 1.193.267.663
TOPLAM KAYNAKLAR
2.419.846.437 1.832.592.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.205.591.467 981.480.316 478.307.773 312.768.720
Satışların Maliyeti
17 -802.657.360 -757.643.882 -300.495.821 -228.006.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
402.934.107 223.836.434 177.811.952 84.761.904
BRÜT KAR (ZARAR)
402.934.107 223.836.434 177.811.952 84.761.904
Genel Yönetim Giderleri
-78.114.009 -59.708.324 -21.000.372 -20.656.209
Pazarlama Giderleri
-41.839.729 -28.301.674 -15.420.948 -9.930.477
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.371 -5.569 -1.562 -1.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.585.778 18.565.193 11.454.816 3.975.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.951.821 -15.249.141 -9.889.153 -3.138.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
290.608.955 139.136.919 142.954.733 55.010.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 222.333.440 38.436.380 7.446.025 8.020.294
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -5.916.114 -3.776.382 -3.425.512 -1.045.479
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 37.531 3.546.496 0 1.041.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
507.063.812 177.343.413 146.975.246 63.026.914
Finansman Gelirleri
19 115.302.943 66.706.506 63.323.778 21.721.064
Finansman Giderleri
19 -68.190.137 -108.535.749 -27.495.956 -40.002.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
554.176.618 135.514.170 182.803.068 44.745.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.333.734 -20.735.021 -39.268.370 -8.409.230
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -74.290.073 -21.031.052 -37.113.081 -8.407.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.043.661 296.031 -2.155.289 -1.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
474.842.884 114.779.149 143.534.698 36.336.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
474.842.884 114.779.149 143.534.698 36.336.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
315 0 158 0
Ana Ortaklık Payları
474.842.569 114.779.149 143.534.540 36.336.086
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 21 3,16000000 0,76000000 0,96000000 0,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
100.053.802 -6.875.868 42.145.066 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
105.626.734 0 44.363.228 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -8.520.767 0 -157.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-364.494 -74.067 0 157.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-364.494 -74.067 0 157.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.208.438 1.718.966 -2.218.162 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 1.704.153 0 31.443
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
72.899 14.813 0 -31.443
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-5.281.337 0 -2.218.162 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.679.228 -179.480 0 346.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.679.228 -179.480 0 346.133
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.374.574 -7.055.348 42.145.066 346.133
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
572.217.458 107.723.801 185.679.764 36.682.219
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
315 0 91 0
Ana Ortaklık Payları
572.217.143 107.723.801 185.679.673 36.682.219
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887270
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