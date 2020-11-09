***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752Transferler92.709.699 57.414.287 -150.123.986Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.875.867 -179.480 114.779.149 107.723.802 107.723.802Kar Payları-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -13.216.648 5.712 3.200.309 494.770.606 355.423.161 114.779.149 1.144.514.034 0 1.144.514.034Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27.175.936 133.617.684 -160.793.620 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.345.397 -291.595 -2.679.228 474.842.569 572.217.143 315 572.217.458Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.193.448 -5.712 -1.187.736 0Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 100.345.397 -8.545.522 528.799.778 375.337.569 474.842.569 1.660.331.536 4.065 1.660.335.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI417.215.782 404.170.077Dönem Karı (Zararı)474.842.884 114.779.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.354.686 156.148.990Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler61.695.978 61.226.765Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.398.505 1.252.852Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.738.928 1.252.852Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.659.577Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.234.463 15.470.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 7.475.151 12.278.419Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.759.312 3.192.441Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 13.618.068 53.438.069Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.067.520 -12.836.245Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.685.588 66.274.314Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler36.818.799 5.097.993Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler950.778 2.473.926Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 950.778 2.473.926Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -37.531 -3.546.496Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 79.333.734 20.735.021Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -2.867.493 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -198.790.615İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.645.646 156.025.708Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -65.963.180 113.331.470Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.117.078 -78.199.606Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 48.665.269 108.087.156Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 43.374.584 -16.208.843Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.394.759 29.015.531Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları471.551.924 426.953.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -4.896.628 -8.595.801Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -2.587.073 -170.917Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.852.441 -14.017.052YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-133.659.560 -54.405.928Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri18 0 17.523.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.532.570 353.813Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -60.540.622 -73.946.414Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.962.282 -3.196.211Alınan Temettüler13.541 4.859.884Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 -76.562.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.232.664 -248.294.524Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri379.668.933 1.827.510.743Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-342.135.251 -1.914.107.989Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.835.699 -3.205.120Ödenen Temettüler16 -105.149.520 -105.149.520Ödenen Faiz-25.423.075 -66.178.883Alınan Faiz19 11.641.948 12.836.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.323.558 101.469.625NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.323.558 101.469.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 308.946.585 236.929.104DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 509.270.143 338.398.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 509.847.329 309.098.199Finansal Yatırımlar5 0 3.430.427Ticari Alacaklar7 272.465.826 212.241.574İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 6.996 3.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar272.458.830 212.237.653Diğer Alacaklar8 15.000.322 1.716.201İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.000.322 1.716.201Türev Araçlar6-24 841.917 2.025.645Stoklar9 118.145.448 166.810.717Peşin Ödenmiş Giderler10.143.923 8.077.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar570.235 706.575Diğer Dönen Varlıklar8.199.490 9.625.505ARA TOPLAM935.214.490 713.732.806Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar22.417.661 25.077.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR957.632.151 738.810.044DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 494.980.262 136.205Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 1.831.173 1.640.793İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.831.173 1.640.793Türev Araçlar6-24 429.091 196.141Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 0 113.885.411Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller203.974.486 215.796.388Maddi Duran Varlıklar669.708.513 671.654.951Kullanım Hakkı Varlıkları13 24.147.249 23.160.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.588.315 44.270.383Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.240.041 26.922.109Peşin Ödenmiş Giderler5.502.471 4.408.866Ertelenmiş Vergi Varlığı20 14.834.241 15.018.496Diğer Duran Varlıklar3.218.485 3.613.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.462.214.286 1.093.782.421TOPLAM VARLIKLAR2.419.846.437 1.832.592.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 186.451.035 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.951.456 227.873.093İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.951.456 227.873.093Banka Kredileri6 4.044.717 223.016.873Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.906.739 4.856.220Ticari Borçlar7 178.734.420 135.359.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar178.734.420 135.359.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 11.350.161 6.285.413Diğer Borçlar13.612.350 8.614.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.612.350 8.614.417Türev Araçlar11.581 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)51.346.198 28.516.740Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36.708.531 9.270.899Kısa Vadeli Karşılıklar20.663.788 20.260.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.693.327 4.462.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.970.461 15.798.222Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.385.297 3.882.677ARA TOPLAM515.214.817 440.063.875TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER515.214.817 440.063.875UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar158.924.385 127.102.377İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar158.924.385 127.102.377Banka Kredileri6 140.201.250 108.132.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 18.723.135 18.969.877Uzun Vadeli Karşılıklar56.377.630 53.305.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 49.823.022 46.750.681Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 6.554.608 6.554.608Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 28.994.004 18.853.261TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER244.296.019 199.260.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER759.510.836 639.324.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.660.331.536 1.193.263.913Ödenmiş Sermaye16 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları16 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.799.875 -9.441.663Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)100.345.397 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -9.441.663Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -9.447.375Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 5.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 2.679.228Yabancı Para Çevrim Farkları0 2.679.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler528.799.778 501.623.842Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları375.337.569 348.057.141Net Dönem Karı veya Zararı474.842.569 160.793.620Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.065 3.750TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.660.335.601 1.193.267.663TOPLAM KAYNAKLAR2.419.846.437 1.832.592.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.205.591.467 981.480.316 478.307.773 312.768.720Satışların Maliyeti17 -802.657.360 -757.643.882 -300.495.821 -228.006.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)402.934.107 223.836.434 177.811.952 84.761.904BRÜT KAR (ZARAR)402.934.107 223.836.434 177.811.952 84.761.904Genel Yönetim Giderleri-78.114.009 -59.708.324 -21.000.372 -20.656.209Pazarlama Giderleri-41.839.729 -28.301.674 -15.420.948 -9.930.477Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.371 -5.569 -1.562 -1.812Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.585.778 18.565.193 11.454.816 3.975.339Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-18.951.821 -15.249.141 -9.889.153 -3.138.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)290.608.955 139.136.919 142.954.733 55.010.250Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 222.333.440 38.436.380 7.446.025 8.020.294Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -5.916.114 -3.776.382 -3.425.512 -1.045.479Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 37.531 3.546.496 0 1.041.849FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)507.063.812 177.343.413 146.975.246 63.026.914Finansman Gelirleri19 115.302.943 66.706.506 63.323.778 21.721.064Finansman Giderleri19 -68.190.137 -108.535.749 -27.495.956 -40.002.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)554.176.618 135.514.170 182.803.068 44.745.316Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-79.333.734 -20.735.021 -39.268.370 -8.409.230Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -74.290.073 -21.031.052 -37.113.081 -8.407.957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -5.043.661 296.031 -2.155.289 -1.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)474.842.884 114.779.149 143.534.698 36.336.086DÖNEM KARI (ZARARI)474.842.884 114.779.149 143.534.698 36.336.086Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar315 0 158 0Ana Ortaklık Payları474.842.569 114.779.149 143.534.540 36.336.086Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 3,16000000 0,76000000 0,96000000 0,24000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar100.053.802 -6.875.868 42.145.066 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)105.626.734 0 44.363.228 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -8.520.767 0 -157.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-364.494 -74.067 0 157.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-364.494 -74.067 0 157.217Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.208.438 1.718.966 -2.218.162 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 1.704.153 0 31.443Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi72.899 14.813 0 -31.443Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-5.281.337 0 -2.218.162 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.679.228 -179.480 0 346.133Yabancı Para Çevrim Farkları-2.679.228 -179.480 0 346.133DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.374.574 -7.055.348 42.145.066 346.133TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)572.217.458 107.723.801 185.679.764 36.682.219Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar315 0 91 0Ana Ortaklık Payları572.217.143 107.723.801 185.679.673 36.682.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887270BIST