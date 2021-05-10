***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663Transferler22.792.448 138.001.172 -160.793.620 -3.750 -3.750Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-291.595 233.171 69.415.408 69.356.984 -158 69.356.826Kar PaylarıBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2 4.658 4.658Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.738.970 5.712 2.912.399 524.416.290 486.058.313 69.415.408 1.262.620.897 4.500 1.262.625.397Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 143.488.923 -8.545.522 339.342.867 564.794.480 570.249.742 1.798.882.235 3.417 1.798.885.652Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler1.400.027 1.400.027 1.400.027Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler108.310.846 461.938.896 -570.249.742 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-82.286.228 82.115.112 -171.116 -106 -171.222Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 61.202.695 -8.545.522 447.653.713 802.813.003 82.115.112 1.574.790.746 3.311 1.574.794.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI(İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.599.744 1.483.117Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.146.424 8.882.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -7.945.832 -3.743.156Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 2.923.171 13.735.186Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12.075.475 13.344.618Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-103.124 -1.165.639Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-103.124 -1.165.639Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 0 -37.531Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 13.999.164 17.135.941Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -1.303.245 -310.115İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler76.224.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler114.907.899 -7.147.695Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 7.851.745 -48.641.472Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.763.379 -25.375.794Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -9.813.703 52.599.828Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 49.846.517 8.526.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler112.786.719 5.743.722Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları328.299.501 131.806.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.401.958 -561.943Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -478.170 -573.620Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.682.148 -9.919.832YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.132.643 -12.547.934Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.787 403.331Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -28.751.916 -12.955.923Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.161.140Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.014.610Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri4.658Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-578.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-246.608.585 -100.351.547Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.489.567 -87.602.494Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.757.023Ödenen Temettüler15 -225.320.400Ödenen Faiz-1.744.450 -13.735.186Alınan Faiz18 7.945.832 3.743.156YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.995.997 7.851.224NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.995.997 7.851.224DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 464.468.206 312.528.626DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 481.464.203 320.379.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 481.464.203 464.468.206Finansal Yatırımlar5 4.884.610 4.306.566Ticari Alacaklar7 298.485.733 309.937.222İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 13.945 73.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar298.471.788 309.863.409Diğer Alacaklar8.913.322 4.646.379İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.913.322 4.646.379Türev Araçlar6 1.211.015 1.107.891Stoklar9 154.903.099 145.089.396Peşin Ödenmiş Giderler47.597.011 12.598.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar876.841 612.327Diğer Dönen Varlıklar20.693.368 16.241.604ARA TOPLAM1.019.029.202 959.007.964Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.019.029.202 959.007.964DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 410.882.490 588.060.658Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.842.637 1.832.476İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.842.637 1.832.476Türev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller205.784.699 198.829.747Maddi Duran Varlıklar712.361.370 682.194.295Kullanım Hakkı Varlıkları22.448.995 22.448.996Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.254.813 43.518.995Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.906.539 26.170.721Peşin Ödenmiş Giderler4.829.393 4.233.110Ertelenmiş Vergi Varlığı19 27.345.383 14.828.161Diğer Duran Varlıklar4.606.760 3.167.170TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.433.356.540 1.559.113.608TOPLAM VARLIKLAR2.452.385.742 2.518.121.572KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 133.665.582 155.513.285Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.140.972 31.112.069İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.140.972 31.112.069Banka Kredileri6 29.971.746 26.942.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.169.226 4.169.226Ticari Borçlar271.076.672 221.230.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 271.076.672 221.230.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 15.721.257 8.166.962Diğer Borçlar78.227.030 11.053.672İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 78.227.030 11.053.672Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.329.082 22.023.791Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.077.027 20.434.551Kısa Vadeli Karşılıklar29.289.487 24.340.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.191.980 4.145.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 20.097.507 20.194 644.250.417 498.110.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER644.250.417 498.110.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar138.670.659 134.087.230İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar138.670.659 134.087.230Banka Kredileri6 120.112.429 115.529.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 18.558.230 18.558.230Diğer Borçlar0 734.250İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 734.250Uzun Vadeli Karşılıklar57.424.934 55.736.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 52.779.598 51.090.986Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.645.336 4.645.336Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 37.245.675 30.567.784TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.341.268 221.125.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER877.591.685 719.235.920ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.574.790.746 1.798.882.235Ödenmiş Sermaye15 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları15 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.657.173 134.943.401Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)61.202.695 143.488.923Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -8.545.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -8.545.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler447.653.713 339.342.867Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları802.813.003 564.794.480Net Dönem Karı veya Zararı82.115.112 570.249.742Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.311 3.417TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.574.794.057 1.798.885.652TOPLAM KAYNAKLAR2.452.385.742 2.518.121.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 429.157.377 390.525.212Satışların Maliyeti16 -313.178.025 -272.011.338TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)115.979.352 118.513.874BRÜT KAR (ZARAR)115.979.352 118.513.874Genel Yönetim Giderleri-40.977.185 -29.467.316Pazarlama Giderleri-16.557.402 -14.904.452Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.033 -1.861Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.382.550 5.588.366Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-14.280.064 -4.678.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.545.218 75.050.353Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 8.615.320 7.134.442Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -1.349.300 -1.245.755Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 0 37.531FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.811.238 80.976.571Finansman Gelirleri18 67.278.064 28.250.449Finansman Giderleri18 -23.227.985 -22.675.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)103.861.317 86.551.191Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.746.311 -17.135.941Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -23.060.110 -19.560.729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.313.799 2.424.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)82.115.006 69.415.250DÖNEM KARI (ZARARI)82.115.006 69.415.250Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-106 -158Ana Ortaklık Payları82.115.112 69.415.408Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,55000000 0,46000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60.911.100 -291.595Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)64.424.310 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.899 72.899Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-364.494 -364.494Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-364.494 -364.494Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.221.615 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-3.221.615 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 233.171Yabancı Para Çevrim Farkları233.171DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.911.100 -58.424TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)143.026.106 69.356.826Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-106 -158Ana Ortaklık Payları143.026.212 69.356.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935967BIST