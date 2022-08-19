***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 143.488.923 -8.545.522 339.342.867 564.794.480 570.249.742 1.798.882.235 3.417 1.798.885.652Transferler129.568.605 440.681.137 -570.249.742 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-100.842.129 218.911.543 118.069.414 -1.514 118.067.900Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler-8.545.522 468.911.472 780.155.217 218.911.543 1.691.631.249 1.903 1.691.633.152Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 99.341.944 -8.545.522 467.909.963 781.156.726 642.427.616 2.171.842.472 7.563 2.171.850.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.151.809 605.275.807 -642.427.616 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)235.811.684 -1.046.778 617.368.424 852.133.330 -1.182 852.132.148Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-322.959.240 -322.959.240 -322.959.240Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 335.153.628 -9.592.300 505.061.772 1.063.473.293 617.368.424 2.701.016.562 6.381 2.701.022.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI191.676.767 316.485.836Dönem Karı (Zararı)617.367.242 218.910.029Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler369.373.617 135.229.551Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler55.659.350 34.982.129Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.461.075 1.658.746Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 15.461.075 1.658.746Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.602.526 14.373.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 52.617.776 12.565.423Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -3.015.250 1.808.207Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.564.173 -5.633.513Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -24.392.839 -14.269.031Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 47.957.012 8.635.518Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 97.195.500 21.366.450Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.346.208 -3.950Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.612.390 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler266.182 -3.950Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 150.293.057 69.037.244Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -11.924.112 -551.185Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -5.131.744 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-681.087.315 6.443.553Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-343.698.331 -12.858.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-322.940.470 -61.831.620Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-434.178.504 10.329.858Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler357.675.860 23.437.877Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.054.130 47.366.279Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları305.653.544 360.583.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -3.739.071 -1.933.246Vergi İadeleri (Ödemeleri)-110.237.706 -42.164.051YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-312.179.084 -8.341.943Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 14.051.360 636.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -225.387.322 -64.198.812Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.630.534 1.161.140Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.014.610Alınan Temettüler0 33.528Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-128.473.656 62.039.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.211.682 -348.847.464Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -128.693.210Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 573.031.389Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.763.580 -1.835.699Ödenen Temettüler15 -322.959.240 -225.320.400Ödenen Faiz-38.169.267 -8.132.942Alınan Faiz18 18.072.380 15.134.787YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.709.365 -40.703.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.709.365 -40.703.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 553.884.272 468.774.772DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 657.593.637 428.071.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 657.593.637 553.884.272Finansal Yatırımlar5 125.260.986 7.767.675Ticari Alacaklar7 761.477.662 424.520.781İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 304.585 17.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar761.173.077 424.502.981Diğer Alacaklar8 119.647.977 54.775.851İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar119.647.977 54.775.851Stoklar9 868.479.855 434.301.351Peşin Ödenmiş Giderler215.796.940 109.183.396Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 199.957Diğer Dönen Varlıklar180.538.193 63.613.731ARA TOPLAM2.928.795.250 1.648.247.014TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.928.795.250 1.648.247.014DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 800.086.919 528.950.900Ticari Alacaklar505.000 9.224.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar505.000 9.224.625Diğer Alacaklar8 3.440.825 2.039.034İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.440.825 2.039.034Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller169.698.217 193.887.280Maddi Duran Varlıklar994.954.654 804.057.072Kullanım Hakkı Varlıkları12 42.570.522 22.111.254Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.332.091 42.956.443Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.983.817 25.608.169Peşin Ödenmiş Giderler49.028.115 31.130.998Ertelenmiş Vergi Varlığı19 165.243.674 186.196.931Diğer Duran Varlıklar4.357.987 4.434.466TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.273.218.004 1.824.989.003TOPLAM VARLIKLAR5.202.013.254 3.473.236.017KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 673.000.000 248.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları188.541.439 161.583.007İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları188.541.439 161.583.007Banka Kredileri6 184.472.597 159.639.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.068.842 1.943.928Ticari Borçlar7 627.664.437 269.988.577İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar627.664.437 269.988.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 20.458.302 9.527.928Diğer Borçlar8 29.289.280 22.389.733İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.289.280 22.389.733Türev Araçlar6 266.182 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)105.839.526 61.355.041Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 96.547.797 46.001.093Kısa Vadeli Karşılıklar29.953.059 25.803.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 13.028.926 5.864.583Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.924.133 19.939.383Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.151 296.427ARA TOPLAM1.771.596.173 844.945.772TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.771.596.173 844.945.772UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar581.426.813 335.699.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar581.426.813 335.699.744Banka Kredileri6 539.520.286 312.655.357Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 41.906.527 23.044.387Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar118.264.145 75.241.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 111.296.671 68.273.836Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.967.474 6.967.474Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 29.703.180 45.499.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER729.394.138 456.440.210TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.500.990.311 1.301.385.982ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.701.016.562 2.171.842.472Ödenmiş Sermaye15 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları15 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)325.561.328 90.796.422Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)335.153.628 99.341.944Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.592.300 -8.545.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.592.300 -8.545.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler505.061.772 467.909.963Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.063.473.293 781.156.726Net Dönem Karı veya Zararı617.368.424 642.427.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.381 7.563TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.701.022.943 2.171.850.035TOPLAM KAYNAKLAR5.202.013.254 3.473.236.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.063.573.451 1.075.069.771 1.764.221.701 645.912.394Satışların Maliyeti16 -2.203.962.464 -738.879.932 -1.255.310.475 -425.701.907TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)859.610.987 336.189.839 508.911.226 220.210.487BRÜT KAR (ZARAR)859.610.987 336.189.839 508.911.226 220.210.487Genel Yönetim Giderleri-112.065.542 -72.867.971 -53.294.784 -31.890.786Pazarlama Giderleri-72.267.240 -37.664.299 -36.162.450 -21.106.897Araştırma ve Geliştirme Giderleri-12.543 -3.843 -2.783 -1.810Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler56.663.212 17.489.563 34.187.087 9.107.013Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-34.267.030 -23.070.043 -23.115.308 -8.789.979ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)697.661.844 220.073.246 430.522.988 167.528.028Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 85.247.657 15.394.194 54.162.647 6.778.874Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -13.532.196 -2.638.822 -12.018.213 -1.289.522FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)769.377.305 232.828.618 472.667.422 173.017.380Finansman Gelirleri18 164.993.427 97.581.329 87.588.168 30.303.265Finansman Giderleri18 -166.710.433 -42.462.674 -105.465.341 -19.234.689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)767.660.299 287.947.273 454.790.249 184.085.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-150.293.057 -69.037.244 -89.433.963 -47.290.933Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -159.533.874 -73.870.839 -95.570.934 -50.810.729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 9.240.817 4.833.595 6.136.971 3.519.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)617.367.242 218.910.029 365.356.286 136.795.023DÖNEM KARI (ZARARI)617.367.242 218.910.029 365.356.286 136.795.023Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.182 -1.514 158 158Ana Ortaklık Payları617.368.424 218.911.543 365.356.128 136.794.865Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 4,11000000 1,46000000 2,43000000 0,91000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar234.764.906 -100.842.129 127.889.061 -161.753.230Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)248.222.825 -106.154.867 135.722.356 -170.579.177Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.308.473 0 -1.308.473 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 364.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 364.493Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.149.446 5.312.738 -6.524.822 8.461.454Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi261.695 0 261.695 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-12.411.141 5.312.738 -6.786.517 8.534.353Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-72.899Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)234.764.906 -100.842.129 127.889.061 -161.753.230TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)852.132.148 118.067.900 493.245.347 -24.958.207Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.182 -659 -659 -659Ana Ortaklık Payları852.133.330 118.068.559 493.246.006 -24.957.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057183BIST