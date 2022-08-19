***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:11
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 143.488.923 -8.545.522 339.342.867 564.794.480 570.249.742 1.798.882.235 3.417 1.798.885.652
Transferler
129.568.605 440.681.137 -570.249.742 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.842.129 218.911.543 118.069.414 -1.514 118.067.900
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
-8.545.522 468.911.472 780.155.217 218.911.543 1.691.631.249 1.903 1.691.633.152
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 99.341.944 -8.545.522 467.909.963 781.156.726 642.427.616 2.171.842.472 7.563 2.171.850.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.151.809 605.275.807 -642.427.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.811.684 -1.046.778 617.368.424 852.133.330 -1.182 852.132.148
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-322.959.240 -322.959.240 -322.959.240
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 335.153.628 -9.592.300 505.061.772 1.063.473.293 617.368.424 2.701.016.562 6.381 2.701.022.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
191.676.767 316.485.836
Dönem Karı (Zararı)
617.367.242 218.910.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
369.373.617 135.229.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55.659.350 34.982.129
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.461.075 1.658.746
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.461.075 1.658.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.602.526 14.373.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 52.617.776 12.565.423
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.015.250 1.808.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.564.173 -5.633.513
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -24.392.839 -14.269.031
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 47.957.012 8.635.518
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 97.195.500 21.366.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.346.208 -3.950
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.612.390 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
266.182 -3.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 150.293.057 69.037.244
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -11.924.112 -551.185
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -5.131.744 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-681.087.315 6.443.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-343.698.331 -12.858.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.940.470 -61.831.620
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-434.178.504 10.329.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
357.675.860 23.437.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.054.130 47.366.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
305.653.544 360.583.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.739.071 -1.933.246
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-110.237.706 -42.164.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-312.179.084 -8.341.943
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 14.051.360 636.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -225.387.322 -64.198.812
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.630.534 1.161.140
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.014.610
Alınan Temettüler
0 33.528
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-128.473.656 62.039.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.211.682 -348.847.464
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -128.693.210
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 573.031.389
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.763.580 -1.835.699
Ödenen Temettüler
15 -322.959.240 -225.320.400
Ödenen Faiz
-38.169.267 -8.132.942
Alınan Faiz
18 18.072.380 15.134.787
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.709.365 -40.703.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.709.365 -40.703.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 553.884.272 468.774.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 657.593.637 428.071.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 657.593.637 553.884.272
Finansal Yatırımlar
5 125.260.986 7.767.675
Ticari Alacaklar
7 761.477.662 424.520.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 304.585 17.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
761.173.077 424.502.981
Diğer Alacaklar
8 119.647.977 54.775.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
119.647.977 54.775.851
Stoklar
9 868.479.855 434.301.351
Peşin Ödenmiş Giderler
215.796.940 109.183.396
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 199.957
Diğer Dönen Varlıklar
180.538.193 63.613.731
ARA TOPLAM
2.928.795.250 1.648.247.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.928.795.250 1.648.247.014
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 800.086.919 528.950.900
Ticari Alacaklar
505.000 9.224.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
505.000 9.224.625
Diğer Alacaklar
8 3.440.825 2.039.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.440.825 2.039.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
169.698.217 193.887.280
Maddi Duran Varlıklar
994.954.654 804.057.072
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 42.570.522 22.111.254
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.332.091 42.956.443
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.983.817 25.608.169
Peşin Ödenmiş Giderler
49.028.115 31.130.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 165.243.674 186.196.931
Diğer Duran Varlıklar
4.357.987 4.434.466
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.273.218.004 1.824.989.003
TOPLAM VARLIKLAR
5.202.013.254 3.473.236.017
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 673.000.000 248.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
188.541.439 161.583.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
188.541.439 161.583.007
Banka Kredileri
6 184.472.597 159.639.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.068.842 1.943.928
Ticari Borçlar
7 627.664.437 269.988.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
627.664.437 269.988.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 20.458.302 9.527.928
Diğer Borçlar
8 29.289.280 22.389.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.289.280 22.389.733
Türev Araçlar
6 266.182 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
105.839.526 61.355.041
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 96.547.797 46.001.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.953.059 25.803.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.028.926 5.864.583
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.924.133 19.939.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.151 296.427
ARA TOPLAM
1.771.596.173 844.945.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.771.596.173 844.945.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
581.426.813 335.699.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
581.426.813 335.699.744
Banka Kredileri
6 539.520.286 312.655.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 41.906.527 23.044.387
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
118.264.145 75.241.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 111.296.671 68.273.836
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.967.474 6.967.474
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 29.703.180 45.499.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
729.394.138 456.440.210
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.500.990.311 1.301.385.982
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.701.016.562 2.171.842.472
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
325.561.328 90.796.422
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
335.153.628 99.341.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.592.300 -8.545.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.592.300 -8.545.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
505.061.772 467.909.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.063.473.293 781.156.726
Net Dönem Karı veya Zararı
617.368.424 642.427.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.381 7.563
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.701.022.943 2.171.850.035
TOPLAM KAYNAKLAR
5.202.013.254 3.473.236.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 3.063.573.451 1.075.069.771 1.764.221.701 645.912.394
Satışların Maliyeti
16 -2.203.962.464 -738.879.932 -1.255.310.475 -425.701.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
859.610.987 336.189.839 508.911.226 220.210.487
BRÜT KAR (ZARAR)
859.610.987 336.189.839 508.911.226 220.210.487
Genel Yönetim Giderleri
-112.065.542 -72.867.971 -53.294.784 -31.890.786
Pazarlama Giderleri
-72.267.240 -37.664.299 -36.162.450 -21.106.897
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-12.543 -3.843 -2.783 -1.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
56.663.212 17.489.563 34.187.087 9.107.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.267.030 -23.070.043 -23.115.308 -8.789.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
697.661.844 220.073.246 430.522.988 167.528.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 85.247.657 15.394.194 54.162.647 6.778.874
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -13.532.196 -2.638.822 -12.018.213 -1.289.522
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
769.377.305 232.828.618 472.667.422 173.017.380
Finansman Gelirleri
18 164.993.427 97.581.329 87.588.168 30.303.265
Finansman Giderleri
18 -166.710.433 -42.462.674 -105.465.341 -19.234.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
767.660.299 287.947.273 454.790.249 184.085.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-150.293.057 -69.037.244 -89.433.963 -47.290.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -159.533.874 -73.870.839 -95.570.934 -50.810.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 9.240.817 4.833.595 6.136.971 3.519.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
617.367.242 218.910.029 365.356.286 136.795.023
DÖNEM KARI (ZARARI)
617.367.242 218.910.029 365.356.286 136.795.023
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.182 -1.514 158 158
Ana Ortaklık Payları
617.368.424 218.911.543 365.356.128 136.794.865
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 20 4,11000000 1,46000000 2,43000000 0,91000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
234.764.906 -100.842.129 127.889.061 -161.753.230
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
248.222.825 -106.154.867 135.722.356 -170.579.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.308.473 0 -1.308.473 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 364.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 364.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.149.446 5.312.738 -6.524.822 8.461.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
261.695 0 261.695 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-12.411.141 5.312.738 -6.786.517 8.534.353
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-72.899
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.764.906 -100.842.129 127.889.061 -161.753.230
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
852.132.148 118.067.900 493.245.347 -24.958.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.182 -659 -659 -659
Ana Ortaklık Payları
852.133.330 118.068.559 493.246.006 -24.957.548
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057183
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