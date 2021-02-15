***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKocaeli Tepecik Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/02/2021Açıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kocaeli Tepecik Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909595BIST