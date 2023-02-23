***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 20:14
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Tevfik BİLGİN'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116517
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