***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Tevfik BİLGİN'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116517BIST