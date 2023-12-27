***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 18:19
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2023-29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım planları kapsamında satın alınacak rüzgar türbinleri için teklif veren firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, SANY Renewable Energy Co. Ltd. firması ile sözleşme görüşmelerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229856
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1333
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,3646
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7158
En Düşük
32,1313
18:051.965,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 27,66
|Açılış
|: 1.965,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3935
|29,4058
|% 0,46
|
|Euro
|32,6877
|32,7044
|% 1,13
|
|Sterlin
|37,4570
|37,6448
|% 1,33
|
|Frank
|34,5354
|34,7434
|% 1,57
|
|Riyal
|7,8156
|7,8548
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|989,38
|992,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.168,86
|1.176,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,44
|80,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,47
|2.077,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
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17:58
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17:58
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