***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2024 20:12
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Tevfik BİLGİN'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251778
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
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|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
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|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
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|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
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|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
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|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
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|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
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|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
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|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
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|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
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|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
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|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
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|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
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|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
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|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|31,0075
|31,0391
|% 0,17
|
|Euro
|33,5663
|33,6226
|% -0,05
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|Sterlin
|39,1769
|39,3734
|% 0,16
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|Frank
|35,0560
|35,2672
|% -0,02
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|Riyal
|8,2456
|8,2869
|% 0,11
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|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
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|Platin
|901,43
|903,33
|% 0,66
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|Paladyum
|979,26
|980,75
|% 0,66
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|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.036,43
|2.036,78
|% 0,66
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