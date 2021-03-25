***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilFİKRET ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.1994 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.1975 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiNURCAN YURTBİLİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilSİNAN YURTBİLİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilYILMAZ KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilAHMET FAİK PARALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUHARREM ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRAHMİ ÇUHACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilVAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıİSMAİL KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiELİF BİLGEHAN MÜFTÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırTEVFİK KINIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920699BIST