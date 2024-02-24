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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2024 20:26
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
FİKRET ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.1994 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi Üyesi
MEHMET ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.1975 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi
NURCAN YURTBİLİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
SİNAN YURTBİLİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi
ALİ TANJU YILMAZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.02.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
MUHARREM ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HASAN ÇUHACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
VAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Aday Gösterme Komitesi Başkanı
İSMAİL KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi
ELİF BİLGEHAN MÜFTÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
TEVFİK KINIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251780


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