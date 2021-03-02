***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2021Karar Sayısı1694Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO ve FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 02.03.2021KARAR SAYISI : 1694SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI31 / 12 / 2020 dönemine ilişkinNuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,- Şirketin Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,- İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,kabul ve beyan ederiz.Vahdettin ERTAŞ İsmail KÖKSALBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSerap AKTAŞ Murat GÜRSOY Ayhan İMAMOĞLUFin. Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yön. Mali İşler Müdürü CFOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914633BIST